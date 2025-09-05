Kāpēc Porziņģis reklāmas sesijā slēpj zeķes?
Latvijas basketbola izlases līderis Kristaps Porziņģis šovasar ne pārāk bieži piedalījies dažādās reklāmas aktivitātēs. Viņa atbalstītāju loks nav plašs, no tiem lielākajam esot apavu ražotājam “Adidas”, ar kuru jaunā līguma ietvaros viņš vēlējies darīt mazāk.
Latvijā ar pilnu sparu turpinās Eiropas čempionāts basketbolā. Jau no 6. septembra Rīgā sāksies izslēgšanas spēles. Latvijas izlasē otrajā Eiropas čempionātā karjerā spēlē Kristaps Porziņģis, kurš apakšgrupas mačos bija latviešu produktīvākais basketbolists - 17,4 punkti, 6,6 atlēkušās bumbas, divas piespēles un 1,6 bloķēti metieni vidēji spēlē.
Jau iepriekš ziņots, ka sagatavošanās posma laikā pirms Eiropas čempionāta Latvijas basketbolistiem bija arī intensīvs posms, kurā tiem bija jāpiedalās dažādās Latvijas Basketbola savienības (LBS) atbalstītāju aktivitātēs. Tās gan apsīka pēc tam, kad latvieši uzsāka oficiālo gatavošanos turnīram, respektīvi, jūlija sākumā.
Latvijas basketbola lielākais spīdeklis Kristaps Porziņģis bija visai rets reklāmas pasākumu dalībnieks. Basketbolists redzams vien “Go3” televīzijas pašreklāmā ar aicinājumu skatīties spēles tās kanālos, bet nesen atbildēja uz dažādiem Ķekavas vistas jautājumiem. Šis uzņēmums ir viens no "EuroBasket" sponsoriem, šonedēļ informējot par Kristapa Porziņģa, Daira Bertāna un Artūra Žagara ēšanas paradumiem.
Pašam Porziņģim ir arī savi atbalstītāji. “Man ir “GamePatch”, “Citadele banka”, taču šovasar neko neesmu sadarījis,” vēl treniņnometnes laikā pēc pirmās pārbaudes spēles pret Itāliju žurnālistiem par savām reklāmas aktivitātēm šovasar teica Porziņģis. “Esmu palicis arī izvēlīgāks. Mēģinu darīt to, kas man pašam ļoti, ļoti patīk.”
“GamePatch” ir funkcionālā sporta apģērba ražotājs, kas ar Latvijā radītu unikālo tehnoloģiju BAT (tā veidota no īpaši elastīgām putām, kam ir ļoti labas triecienspējas un ķermeņa pielāgošanas iespējas) nodrošina spēlētājiem augstu komforta līmeni. Šis zīmols ir radīts sadarbībā ar pašu Porziņģi (kompānijas SIA “BP Sports” 50% kapitāldaļas pieder viņam piederošajam SIA “JMK Investments”) un Latvijas basketbola izlasē to neizmanto tikai Kristaps. Par sadarbību ar “Citadele banku” tika paziņots tālajā 2016. gadā.
Kopš 2016. gada, kad vēl Porziņģis pārstāvēja Ņujorkas “Knicks”, viņš noslēdza līgumu ar apavu ražotāju “Adidas”. Tas nozīmē, ka tieši ar šī ražotāja apaviem viņš arī ikdienā dodas laukumā. Tas arī nozīmē, ka viņš nevar reklamēt kādus citus “Adidas” konkurentus, kā, piemēram, “Nike”, kas ir FIBA globālais partneris. Nejauši gan tā ir iznācis, kad, piemēram, spēlē pret Portugāli Porziņģis trāpīja tālmetienu teju no centra, stāvot uz “Nike” logo. Savukārt, reklamējot “Ķekavas” vistu produkciju, novērojams, ka citiem reklāmā iesaistītajiem redzamajās fotogrāfijās – Dairim Bertānam un Artūram Žagaram – kājās ir uzvilktas valstsvienības ekipējuma nodrošinātāja “Peak” zeķes, kamēr Kristapam zeķu zīmols nav nosakāms – diez vai tā bijusi sakritība.
“Mans jaunais līgums ir piezemēts,” žurnālistiem teica Porziņģis. 2016. gadā tika ziņots, ka Porziņģa ikgadējā līguma vērtība ir robežās no trijiem līdz sešiem miljoniem dolāru gadā. Tobrīd tas bija vērtīgākais Eiropas basketbolista noslēgtais reklāmas līgums ar apavu ražotāju. Jaunā līguma summa nav publiski izpausta. “Man ir jāizdara kas minimāli. Vairs nav kā Ņujorkas laikos, kad mani gribēja sūtīt uz Ķīnu un tā tālāk. Šobrīd ir cits redzējums. Esmu karjeras otrajā pusē un labāk daru pēc iespējas mazāk un arī tā otra sadaļa nav kosmoss.”
Porziņģim piederošais uzņēmums "JMK Investments" investējis finanšu līdzekļus daudzos citos uzņēmējdarbības projektos Latvijā, kas darbojas nekustamo īpašumu un sabiedriskās ēdināšanas nozarēs. Savas karjeras laikā NBA Porziņģis līdz šim nopelnījis 204 miljonus dolāru pirms nodokļu nomaksas (174,4 miljonus eiro). Nākamajā sezonā Porziņģis pelnīs 30,7 miljonus dolāru (26,25 miljonus eiro), kas ir viņa noslēdzošā sezona 2023. gadā noslēgtajā divu gadu līgumā. Visas nākamās sezonas laikā Porziņģis var parakstīt jaunu vienošanos, bet, ja tā nenotiks, viņš kļūs 2026. gada vasarā kļūs par brīvo aģentu.
Jau ziņots, ka pats Kristaps, kurš ir liels jauktās cīņas mākslas (MMA) fans, Liepājā ir tuvu tam, lai šim sporta veidam izveidotu savu vietu. Viņš, jokojot, atzinis, ka varbūt pēc basketbolista karjeras beigām labprāt pievērstos MMA, to komentējot arī UFC prezidentam Deinam Vaitam. Tāpat Porziņģis Latvijā izveidojis vairākus āra basketbola laukumus.