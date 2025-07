Kā Latvijas izlases basketbolisti raugās uz obligātiem pasākumiem ārpus spēles laukuma

Ja basketbolistiem jūlijs bija pietiekami piesātināts, tad treneri varējuši koncentrēties saviem tiešajiem pienākumiem. “Nevienā,” uz jautājumu, cik reklāmās vai atbalstītāju pasākumos piedalījies izlases galvenais treneris Luka Banki šovasar, preses konferencē atbildēja treneris (tiesa, viņš Rīgā ieradās viens dažas dienas pirms 28. jūlija). “Tā vairāk ir spēlētāju sadaļa. Esmu šeit, lai darītu ko citu. Taču, kad lidoju pirms pāris dienām no Romas uz šejieni, lidostā Itālijā divi latvieši man palūdza nofotografēties. Un pēc tam vēl pārītis to palūdza. Esmu lepns par to, kā mani šeit pieņēma.”