Latvijas basketbolisti rakstura cīņā nolauž sīkstos igauņus
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā grūtā cīņā uzvarēja Igaunijas valstsvienību.
Latvija A grupas mačā uzvarēja ar 72:70 (17:21, 21:21, 25:19, 9:9).
Salīdzinot ar pirmo spēli pret Turciju, Rolanda Šmita vietā spēli uzsāka Andrejs Gražulis, bet iepriekšējā spēlē gūtais savainojums netraucēja jau sākuma sastāvā laukumā doties Artūram Žagaram.
Rezultātu ar tālu trīspunktu metienu atklāja Arturs Konontšuks, ar 3:0 izvirzot vadībā Igauniju, bet Kristaps Porziņģis ar trīspunktu gājienu panāca neizšķirtu - 3:3.
Igauņi ar diviem precīziem Kristiana Kullamē soda metieniem un Henri Drella tālmetiena Igaunijas izlase panāca 8:3, bet pēc Sīma Sandera Venes tālmetiena - 11:4.
Ar 5:0 izrāvienu Latvijas izlase pietuvojās rezultātā līdz 17:19, Kristeram Zorikam 26 sekundes pirms pirmās ceturtdaļas beigām realizējot pirmo Latvijas izlases tālmetienu šajā spēlē.
Ceturtdaļu gan nācās zaudēt ar 17:21. Otro ceturtdaļu igauņi sāka ar astoņu punktu izrāvienu, pēc Matiasa Tasa metiena no groza apakšas panākot tobrīd lielāko pārsvaru spēlē - 29:17.
Igaunijas basketbolisti realizēja piecus no pirmajiem septiņiem tālmetieniem, bet Latvijas izlase - vienu no 11 metieniem. Pēc Porziņģa divpunktu metiena latvieši punktu deficītu samazināja uz pusi - 23:26, bet pēc Dāvja Bertāna metiena no groza apakšas - līdz 29:33.
Šajā epizodē cieta arī Vene, kurš devās uz ģērbtuvēm, nepilnās desmit spēles minūtēs paspējot sakrāt septiņus punktus un trīs atlēkušās bumbas. Pēc Gražuļa āķa metiena latvieši pietuvojās līdz 36:37, taču puslaiku ar 42:38 uzvarēja Igaunijas valstsvienība.
Otro puslaiku ar realizētu soda metienu par Riharda Lomaža nopelnīto tehnisko piezīmi pirmā puslaika beigās sāka igauņi, pēc Konontšuka tālmetiena panākot 46:38 pārsvaru.
Lomažs ar trīspunktu metienu ļāva Latvijas izlasei pietuvoties līdz 41:46, bet Igaunijas valstsvienība atbildēja ar sešu punktu izrāvienu, pēc Konontšuka trīspunktu gājiena un diviem gūtiem punktiem panākot 52:41.
Mājinieki atbildēja ar astoņu punktu izrāvienu, pēc Šmita trīspunktu gājiena pietuvojoties rezultātā līdz 49:52, bet ceturtdaļas beigās veica vēl vienu izrāvienu deviņu punktu vērtībā, 49 sekundes pirms ceturtdaļas beigām Zorikam ar trīspunktu metienu pirmoreiz spēlē vadībā izvirzot Latviju - 63:61.
Pirmie punkti ceturtajā ceturtdaļā tika gūti vien pēc ceturtdaļā spēlētām piecām minūtēm un septiņām sekundēm, kad grozu guva Porziņģis, panākot 65:61, bet pēc viena precīza viņa soda metiena Latvija sasniedza lielāko pārsvaru spēlē - 66:61.
Minūti pirms mača beigām Porziņģis ar trīspunktu metienu panāca 71:64, bet atbildes uzbrukumā tālmetienu realizēja Janari Jēsārs.
Matiass Tass realizēja vienu soda metienu no diviem, bet arī Zoriks trāpīja tikai pirmo - 72:68. Pēdējā uzbrukumā Drells divus punktus atguva, bet Latvija uzvarēja ar 72:70.
Agrajā A grupas spēlē Rīgā Turcija ar 92:78 pieveica Čehiju, bet plkst.21.15 tiksies Portugāle ar Serbiju. Savukārt Somijas pilsētā Tamperē B grupā piektdien vispirms Vācija ar 105:83 pārspēja Zviedriju, bet Lietuva ar 94:67 - Melnkalni. Plkst.20.30 Somija tiksies ar Lielbritāniju. Visas Eiropas čempionāta spēles tiek rādītas arī "Go3" platformā.
Trešdien Latvijas basketbolisti Eiropas čempionāta pirmajā mačā ar 73:93 piekāpās Turcijai, bet Igaunija ar 64:98 piedzīvoja sagrāvi pret Serbiju.
Latvijas izlase pārbaudes spēlēs pirms čempionāta izcīnīja divas uzvaras un trīs reizes zaudēja. Vispirms valstsvienība Triestē ar 75:91 zaudēja Itālijai, bet pārbaudes mačos savā laukumā papildlaikā ar 105:109 piekāpās Lietuvai un ar 100:88 uzvarēja Slovēniju. Atēnās ar 86:104 tika zaudēts Grieķijai, bet ar 83:68 uzvarēta Itālija.
Tikmēr igauņi sagatavošanās posmā izcīnīja trīs uzvaras piecās pārbaudes spēlēs. Igauņi pārspēja Izraēlu (93:81), Gruziju (75:70) un Zviedriju (88:87), taču piekāpās Lietuvai (68:89) un Lielbritānijai, pret kuru piedzīvoja zaudējumu pēdējā pārbaudes mačā ar 62:72.
2022.gada Eiropas meistarsacīkšu finālturnīram Latvijas izlase nekvalificējās, kvalifikācijas grupā ar vienu uzvaru paliekot pēdējā vietā aiz Bosnijas, Grieķijas un Bulgārijas. Igaunijas izlase iepriekšējā Eiropas čempionāta finālturnīrā apakšgrupā uzvarēja vienā no piecām spēlēm, pārspējot tikai Lielbritāniju, un kopvērtējumā ierindojās 19.pozīcijā.
Latvijas valstsvienība A grupā turnīra turpinājumā Rīgā 30. augustā spēlēs ar Serbiju, 1. septembrī - ar Portugāli un 3. septembrī - ar Čehiju
Galvenajam trenerim Lukam Banki Latvijas valstsvienībā palīdz treneri Jānis Gailītis, Artūrs Visockis-Rubenis, Žanis Peiners un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Latvijas izlases sastāvs:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns ("VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Igaunijas izlases sastāvs:
Henri Drells (Sankristovala de la Lagunas "Tenerife", Spānija), Kregors Hermets (Tallinas "Kalev"/"Cramo", Igaunija), Janari Jēsārs (Varšavas "Dziki", Polija), Miks Jurkatamms ("Avellino", Itālija), Arturs Konontšuks (Oldenburgas EWE, Vācija), Kristians Kullamē ("Bilbao", Spānija), Sanders Raieste (Vitorijas "Baskonia", Spānija"), Jonass Rīsmā ("Cantu", Itālija), Merts Rosentāls, Sīms Sanderss Vene (abi - Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Matiass Tass ("Oostende", Beļģija), Kaspars Treiers ("Napoli", Itālija).