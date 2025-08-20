Rodions Kurucs neturpinās gatavoties Eiropas čempionātam - nepieciešama operācija
Šodien, 20. augustā, Latvijas basketbola izlase aizvadīja pārbaudes spēli ar Grieķijas izlasi, kurā piedzīvoja pārliecinošu sakāvi. Pirms spēles sākuma jau bija skaidrs, ka komandai būs jāiztiek bez uzbrucēja Rodiona Kuruca, kuram ir savainojums un turpinās atveseļošanās process.
Kurucs joprojām atlabst no pēdas audu iekaisuma, un, kā iepriekš viņš norādīja, ja sajutīs sāpes kājā, viņš neplāno spēlēt, jo uzskata, ka tad labāk dot iespēju citiem basketbolistiem. Diemžēl tagad kļuvis zināms, ka Kurucs neturpinās gatavoties Eiropas čempionātam, jo viņam ir nepieciešama operācija, lai pilnībā izārstētu savainojumu.
Lai gan šodien Latvijas izlase atzina mājinieku pārākumu ar 86:104, komanda turpina gatavoties 2025. gada Eiropas čempionātam, bet bez Kuruca palīdzības uzbrucēju līnijā, kas noteikti ir zaudējums komandai.
Ierindā gan atgriezies Artūrs Žagars, kurš pret Slovēniju un Lietuvu paceles cīpslas savainojuma dēļ laukumā nedevās piesardzības nolūkos.
Latvijas basketbola izlase sagatavošanās posmu 2025. gada Eiropas čempionātam noslēgs ceturtdien, 21. augustā, kad turpat Atēnās plānots mačs pret Itāliju. Sagaidāms, ka sastāvs Eiropas meistarsacīkstēm tiks nosaukts 24. augustā, bet turnīru izlase Rīgā uzsāks ar dueli pret Turciju.