Latvijas U-20 "baltās" izlases hokejisti uzvar LHF prezidenta kausā
Latvijas U-20 "baltā" izlase svētdien Rīgā izcīnīja uzvaru Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidenta kausa izcīņā.
Cīņā par pirmo vietu turnīrā Latvijas U-20 "baltā" izlase pēcspēles metienos ar 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0) pārspēja Turku "TuTo".
Spēles laikā mājiniekiem vārtus guva Toms Trockis, bet divus vārtus guva un izšķirošo pēcspēles metienu realizēja Kristers Ansons.
Viesiem ar precīziem metieniem spēles laikā atzīmējās Severi Vare vairākumā, Daniils Trahts un Ēlis Valila.
Pēcspēles metienu piektajā sērijā Ētu Tervo izvirzīja viesus vadībā, taču vārtus guva arī Martins Klaucāns, sestajā sērijā Ansons pārspēja viesu vārtsargu, bet vēl viens Tervo metiens nebija precīzs.
Cīņā par trešo vietu "Liepāja" ar 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) pārspēja Latvijas U-20 "bordo" izlasi.
Uzvarētājiem divus vārtus guva Kevins Strādnieks, kura kontā arī rezultatīva piespēle, pa vieniem vārtiem - Kārlis Ozoliņš un Niks Zīle, bet pa divām rezultatīvām piespēlēm sakrāja Valters Niedrājs un aizsargs Ralfs Grinbergs. Vārtos Mihaels Valenta atvairīja 21 no 23 metieniem.
Latvijas U-20 "bordo" izlases labā vārtus guva Edvīns Bērziņš un Gustavs Spīgulis.
Spēlē par piekto vietu "Zemgale"/LBTU ar 7:4 (2:1, 3:2, 2:1) pieveica Latvijas čempioni "Mogo"/RSU.
Uzvarētājiem pa diviem vārtiem guva Ričards Bernhards un Gustavs Millers, sakrājot arī attiecīgi divas un vienu rezultatīvu piespēli, bet pa vārtiem guva Nils Vanags, Haralds Jirgens un Gatis Gricinskis.
Rīdziniekiem pa vārtiem guva Ralfs Dragons, Ernests Krūms, Deivids Sarkanis un aizsargs Gatis Sprukts, bet trīs rezultatīvas piespēles sakrāja aizsargs Renarts Bērziņš.
Turnīrā piedalījās divas Latvijas U-20 kandidātu izlases - "bordo" un "baltā", Somijas pēc spēka otrās ("Mestis") līgas klubs Turku "TuTo", Latvijas čempione "Mogo"/RSU, vicečempione "Zemgale"/LBTU un "Liepāja". Komandas bija sadalītas divās grupās, izspēlējot mačus savu grupu ietvaros, bet pēc tam cīnoties par vietām.
Vienā grupā spēlēja Latvijas U-20 izlases kandidātu "baltā" komanda, "Liepāja" un "Zemgale"/LBTU, bet otrā grupā spēkiem mērojās "bordo" komanda, "TuTo" un "Mogo"/RSU.
Pērn turnīrā piedalījās Latvijas U-20 kandidātu izlases - "bordo" un "baltā", Austrijas U-20 izlase, "TuTo", kā arī divas ASV Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) komandas Kāsltonas "Spartans" un Milvoki "Raiders". Par uzvarētājiem kļuva "TuTo".