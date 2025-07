“Oi, tas jau miljonārs!” Kaspars Daugaviņš skaidro, cik naudas “paliek pāri” no NHL miljona

“Parasti jau saka - oi, tas jau miljonārs! Varu pastāstīt smieklīgu stāstu, lai cilvēku saprastu. Spēlējot NHL, tu noslēdz līgumu par vienu miljonu. Oficiāli esi miljonārs, taču no tā līguma, kad, piemēram, es spēlēju Kanādā, tu dabū kādus 32%. Kad spēlēju Ontario, tad tur gadā 51% (Kanādā gan pašlaik ir progresīvais ienākuma nodoklis un mūsdienās nodokļos izmaksātā summa nebūtu tik liela – red.) bija jāmaksā nodokļos, pieci procenti no līguma aizgāja aģentam, bet vēl 16% maksājām līgai. Ja kāda komanda finansiāli netika galā, tad to nosedza spēlētāji. Nu un tad uz rokas no šī miljona pāri paliek 28%, no kuriem man ir jāīrē māja un mašīna. Uzreiz kaut ko nopirkt nevarēju. To varētu ar lielu līgumu desmit miljonu vērtībā,” skaidroja Daugaviņš, piebilstot, ka automašīnas vai mitekļa iegāde ilgtermiņā ir pelnoša investīcija, jo dažu gadu laikā tām vērtība nedaudz pieaug.