Ziemeļamerikā spekulē par Kristapa Porziņģa nākamā līguma summu

Medija "The Athletic" apskatnieks Džons Holindžers ieskicējis scenāriju, kādā Porziņģis varētu palikt Atlantā ilgāk par vienu sezonu. "Kristapam augustā paliks 30 gadi, bet viņš kopš savas debijas sezonas nav NBA spēlējis vairāk par 66 spēlēm regulārajā turnīrā. Labās ziņas Atlantai, ka tā vēl var veikt tādu kā pārbaudi pirms piešķir jaunu līgumu Kristapam. Puses to var parakstīt visas nākamās sezonas laikā. Solīds risinājums, kas ļautu Atlantai palikt finansiāli elastīgai, būtu jauns darījums ar piecu procentu algas pieaugumu. Tas nozīmētu, ka Kristaps arī būtu aizmaināms. Pagarināt viņa līgumu uz diviem gadiem par 67 miljoniem dolāru (57,3 miljoni eiro) būtu vairāk vai mazāk basketbolista šī brīža tirgus vērtība, kas neietekmētu Atlantas opcijas nākotnē." Šāds līguma pagarinājums ļautu Atlantai izvairīties no algu griestu pārsniegšanas un greznības nodokļa maksāšanas.