Stiliste: Anna Sedokova ir bezgaumības etalons, kas “vulgāra eņģeļa” tēlā cenšas turpināt plēsoņas gaitas

Pirms tam viņa atzinās, ka pirms Jaungada slepus aizlidoja no Krievijas, lai pasargātu dēlu Hektoru no informācijas plūsmas par patēva nāvi. “Nolēmu savākt mantas un aizvest viņu tālāk no visa. Vairākas reizes ģību, knapi noturējos kājās, taču nopirku biļetes un nolēmu, ka vairs nav iespējas “sastingt”. Divreiz nodevu biļetes, vienkārši piecēlos un sapratu, ka nespēšu. Bija bail,” viņa apgalvoja.