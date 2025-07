ULEB Eirolīgas komandas izrāda pastiprinātu interesi par Rodionu Kurucu

Kurucs jau no pirmdienas, 7. jūlija, kopā ar Latvijas basketbola izlasi sāka gatavoties 2025. gada Eiropas čempionātam basketbolā, kur viņš būs viens no vadošajiem savas pozīcijas spēlētājiem. Pirms nometnes sākuma rezonansi gan izsauca viņa mātes izteikumi par latviešu valodu, kas lika arī basketbolistam publiski par to izteikties.