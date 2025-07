Zaudējums Brazīlijai kā laba mācība. Artūrs Žagars tic, ka šovasar Latvijas izlase mājinieku statusam būs gatavāka

Žagaram šī bija pirmā pilnvērtīgā sezona ULEB Eirolīgas klubā Stambulas “Fenerbahce”, kuru trenē lietuviešu basketbola leģenda Šarūns Jasikevičs. Latviešu aizsarga loma sezonas gaitā vairāk bija atkarīga no kolēģu traumām, un dažas no iespējām viņš spēja arī izmantot, gūstot uzslavas no lietuviešu speciālista.