Čempione RFS un "Daugavpils" izcīna grūtas uzvaras pār Jelgavas un Grobiņas futbolistiem

Kurzemnieki vadību atguva 33.minūtē, kad bijušais "Daugavpils" futbolists no dziļuma soda laukumā iegrieza bumbu vārtos. Otrā puslaika pirmajā pusē, 53.minūtē, Skrebels ar sitienu no soda laukuma robežas izlīdzināja rezultātu. Mača 75.minūtē Skrebels no vārtu priekšā pārsita bumbu pāri vārtu līnijai un pirmo reizi mačā nodrošināja vadību laukuma saimniekiem.