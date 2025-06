Nikolato ēras ceturto uzvaru Latvijas futbola izlase meklēs pret spēcīgo Albāniju 

2026. gada Pasaules kausa finālturnīrs no nākamā gada 11. jūnija līdz 19. jūlijam notiks ASV, Kanādā un Meksikā. Šis kļūs par pirmo Pasaules kausa finālturnīru ar 48 dalībniecēm. No Eiropas turnīram kvalificēsies 16 izlases – 12 katras grupas uzvarētājas un četras no “play-off” (piedalīsies katras grupas otro vietu ieguvējas un četras labākās palikušās UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas). Finālturnīru kā čempione sagaidīs Argentīna, kas Katarā finālā pārspēja Franciju.