Policija centīsies neatkārtot pieļautās kļūdas. Albānijas futbola faniem liegs piekļūt pie Brīvības pieminekļa

Kā portālam Jauns.lv pavēstīja Rīgas pašvaldībā, no otrdienas plkst. 19.00 līdz trešdienas plkst. 1.00 ierobežos vai nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi Emiļa Melngaiļa ielas posmā no Antonijas ielas līdz Strēlnieku ielai, Strēlnieku ielas posmā no Emiļa Melngaiļa ielas līdz Hanzas ielai un Hanzas ielas posmā no Skanstes ielas līdz Vesetas ielai.