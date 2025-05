"Divus mēnešus domāju - startēt vai nē!" Leģendārā Jeļena Prokopčuka dalās pārdomās pēc sava pirmā un pēdējā “Rimi” Rīgas maratona

Jau ziņots, ka “Rimi” Rīgas maratona 42 kilometru distancē 18. maijā par absolūto uzvarētāju vīriešu konkurencē kļuva Melikajs Tomass Frans no Dienvidāfrikas Republikas, bet sieviešu konkurencē laurus plūca etiopiete Ajanta Kumela Tadesse. Tomass Franss finišēja ar rezultātu 2:13:20, no Rīgas maratona rekorda atpaliekot četrarpus minūtes. Otrais finišā ieskrēja Nguse Amlosoms no Eritrejas ar rezultātu 2:13:26, savukārt kenijietis Antonijs Kipčirčirs Koečs izcīnīja bronzas godalgu, finišējot 2:13:28, portālu Jauns.lv informēja sacensību rīkotāji.