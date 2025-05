Varbūt ievainojamāki nekā parasti. Mūsu hokejistiem Ābola debijā ļoti svarīga spēle pret Somiju

Vienīgo reizi oficiālā turnīrā Somija tika pārspēta 2014. gadā. Abas izlases pasaules čempionātā pēdējo reizi spēkojās 2022. gadā, kad sīvā cīņā ar 2:1 pārāki bija somi. Aprīļa sākumā "Xiaomi" arēnā aizvadītās pārbaudes spēles, kurās uzvaras tika dalītas uz pusēm, apliecināja, ka somi ir pa zobam, lai gan abas komandas ne tuvu nebija sastāvos, kādās tās sacenšas pasaules čempionātā. Somu rindās pārsvarā hokejisti no trīs Eiropas līgām – Somijas, Zviedrijas un Šveices, bet vārtsargu līniju cementēs Našvilas "Predators" vārtsargi Jūse Saross un Justuss Annunens, uzbrukuma līderi varētu būt Teuvo Teravainens no Čikāgas "Blackhawks", kurš pret slovēņiem atdeva sešas rezultatīvas piespēles un Ēli Tolvanens no Sietlas "Kraken", kuram tajā pašā mačā četri vārti, ar šīs sezonas NHL rūdījumu ierodas arī Jūso Pārsinens un Nikolass Mātinpalo. Ir noteikti spēcīgi, bet nekas neievainojams.