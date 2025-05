Somu līderi pirms mača pret Latviju saplosa gabalos slovēņus

B grupas spēlē Herningā Šveice ar 5:1 (0:0, 4:0, 1:1) uzveica līdz šim tikai uzvaras svinējušo Vāciju. Šveice rezultātu atklāja 25. minūtē, kad pēc vidus zonā pārķertas ripas pie metiena no Vācijas izlases zonas vidu tika Kens Jēgers. Viņa mesto ripu atvairīja Matiass Nīderbergers, bet tā nonāca tieši uz nūjas Damjenam Riā, kurš to raidīja Vācijas izlases vārtos - 1:0. 26. minūtē pēc Svena Andrigeto piespēles no laukuma labās puses ripu vārtu priekšā pielaboja Timo Meiers - 2:0. 28. minūtē ātrajā uzbrukumā Mihaels Fora guva vēl vienus vārtus Šveices labā, taču pēc Vācijas videoatkārtojuma pieprasīšanas vārti tika anulēti aizmugures dēļ. Minūtes un triju sekunžu laikā Andrigeto guva vēl divus vārtus un sakrāja "hat-trick". Vispirms viņš ātrajā uzbrukumā ar metienu no labā iemetiena apļa raidīja ripu vārtu tuvējā augšējā stūrī, un vārtu guvums tika apstiprināts pēc videoatkārtojuma noskatīšanās. Tā kā videoatkārtojums bija par labu Šveicei, Vācijas izlase saņēma divu minūšu noraidījumu, kura laikā izspēle Vācijas izlases zonā beidzās ar Andrigeto precīzu metienu vārtu labajā stūrī - 4:0. Ceturtā perioda devītajā minūtē Andrigeto ar spēcīgu plaukstas metienu guva savus ceturtos vārtus. 85 sekundes pirms pamatlaika beigām vāciešiem goda vārtus guva Jonass Millers.