Mūsējie pirmo reizi ielaiž mazākumā un pakļūst zem zviedru ceļaruļļa

Trešā perioda 36.sekundē zviedri ātrajā uzbrukumā panāca 3:0, ar metienu vārtu labajā stūrī izceļoties Lūkasam Raimondam. 49.minūtē pēc aizsarga Adama Lāšona metiena no zilās līnijas ripa atsitās pret Dana Ločmeļa slidu, mainīja virzienu un, skarot vārtu labo stabu, ielidoja vārtos - 4:0 Zviedrijas labā. 51.minūtē Mikas Zibanežada metienu no laukuma kreisā stūra atvairīja Gudļevskis, taču ripa no Toma Andersona nūjas lidoja Latvijas vārtu labajā augšējā stūrī - 5:0 Zviedrijas labā. 71 sekundi pirms mača beigām vairākumā pēc Ločmeļa noraidījuma Elīass Lindholms no vārtu priekšas panāca 6:0.