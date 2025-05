Zviedrija apspēlē Somiju, Čehija neatstāj cerības Dānijai

2:0 Zviedrija 28. minūtē panāca uzbrukumā divi pret vienu aizsargu, kad pēc Lukasa Raimonda piespēles no kreisās puses ripu vārtu kreisajā stūrī no labā iemetiena apļa raidīja Jūnass Brodins. Harri Pesonens 54.minūtē no vārtu priekšas vienus vārtus atspēlēja.