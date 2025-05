Kā skriešana palīdzēja Nikolai zaudēt 57 kilogramus liekā svara: 3 dienas līdz "Rimi" Rīgas maratonam

"Es nekad nedomāju, ka kādreiz kļūšu par skrējēju, bet skriešana man ir kļuvusi par dzīvesveidu. Es vēlos iedrošināt citas sievietes, kuras pašas ir ceļā uz svara zaudēšanu, ka arī viņas to var izdarīt. Ir pārsteidzoši, ko jūsu ķermenis joprojām spēj paveikt pēc gadiem ilgas pašsabotāžas. Viens no maniem mīļākajiem citātiem ir: "Viņa ticēja, ka var, tāpēc viņa to izdarīja." Un es ticēju, ka varu," atklāj Nikola.