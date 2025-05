Kā pirms maratona sagatavot gremošanas sistēmu? 9 dienas līdz "Rimi" Rīgas maratonam

Viens no svarīgākajiem aspektiem, lai uzlabotu zarnu veselību treniņos, ir izstrādāt uztura plānu. Sporta dietoloģe Endžija Eša uzsver, ka svarīgi ir praktizēt pareizu ēšanu pirms garajiem treniņiem. "Katram sportistam iepriekš jāpārbauda tieši tas brokastu ēdiena veids un pārtikas uzņemšanas laiks pirms skrējiena, ko izmantosiet sacensību dienā," norāda dietoloģe. "Veicot šādas pārbaudes treniņos, jūs varēsiet precīzāk izveidot savu uztura stratēģiju, lai izvairītos no vēdera sāpēm vai noguruma sacensību laikā. Turklāt pareizs uzturs garos skrējienos ir būtisks, lai saglabātu vienmērīgu enerģijas līmeni, tāpēc ir svarīgi koncentrēties uz to, kas nepieciešams, lai ķermenis tiktu pareizi uzlādēts."