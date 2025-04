Kā vairot savu izturību, pielietojot skriešanas/soļošanas intervālu metodi? 17 dienas līdz "Rimi" Rīgas maratonam

3. Pievērs uzmanību sirdsdarbības ātrumam. Vēl viens veids, kā noteikt, vai esi gatavs progresēt, ir sekot līdzi savam sirdsdarbības ātrumam. Laikā, kad skrien, tavam sirdsdarbības ātrumam jābūt no 60 līdz 70 procentiem no tava maksimālā sirdsdarbības ātruma. Lai iegūtu aptuvenu maksimālā sirdsdarbības ātruma novērtējumu, saskaņā ar treneres sacīto, reiziniet savu vecumu ar 0,7 un atņemiet šo skaitli no 208. Ja tev ir 40 gadi, reiziniet 40 ar 0,7, lai iegūtu 28. 208 mīnusi 28 ir 180, kas ir maksimālās sirdsdarbības ātruma novērtējums. Tāpat treniņa laikā vari izmantot fitnesa ierīci, kas seko tavai sirdsdarbībai. Ja tava sirdsdarbība konsekventi nokrītas zem 60 procentiem, tad ir laiks progresēt.