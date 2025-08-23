Zelenskis: Baltijas valstis reiz parādīja brīvības alkas, šodien tās rāda solidaritāti pret Krievijas imperiālismu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālajā tīklā “X” atgādinājis par Baltijas ceļa nozīmi un izcēlis Baltijas valstu solidaritāti Ukrainas cīņā pret Krieviju.
“Mēs atceramies brīvības alkas, ko lietuvieši, latvieši un igauņi parādīja Baltijas ceļa laikā. Mēs godinām šo tautu vienotību, aizstāvot savas tiesības uz brīvību un neatkarību,” sacīja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka arī šodien Ukraina augstu vērtē Baltijas valstu patieso atbalstu. “Tieši tāpat kā jūs, mēs aizstāvam savas valsts un tautas tiesības uz neatkarīgu dzīvi un pretojamies Krievijas mēģinājumam mūs pakļaut.”
Zelenskis piebilda, ka tikai kopā iespējams atgriezt noturīgu mieru un aizstāvēt cilvēka cieņu Eiropas kontinentā.
We remember the longing for freedom that Lithuanian, Latvian and Estonian people demonstrated with the Baltic Way. We honor the unity these nations showed in defending their right to freedom and independence.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 23, 2025
