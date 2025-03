Anna Sedokova sniegusi pirmo interviju pēc Jāņa Timmas nāves un atbildējusi uz kritiku

Sedokova izteikusies arī par kritiku, ko viņa piedzīvoja pēc Timmas nāves: "Kādā brīdī man šķita, ka mani ienīst visa pasaule. Trīs mēnešus nebiju izgājusi no mājas. Es baidījos no cilvēkiem. Es nenovēlu nevienam un nekad piedzīvot to, kam esmu izgājusi cauri. Jo šis sāpju līmenis ir ļoti augsts. Un to var saprast tikai tas, kurš zaudējis tuviniekus. Vienā brīdī es zaudēju visu. Es nevarēju strādāt. Nespēju paelpot. Varēja tikai izdzīvot."