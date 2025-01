"Viņš jutās apkaunots!” Jānis Timma vairākkārt pieķēra Annu Sedokovu neuzticībā

"Par Annas krāpšanu pirmo reizi dzirdēju no Jāņa mammas. Oktobrī Jānis viesojās pie mammas un dalījās ar viņu, ka Anna viņu krāpj. Viņš teica: "Aņa mani apkauno ar futbolistu visā Maskavā." Jāņa mamma man to pastāstīja. Pēc tam no draugiem Amerikā uzzināju, ka 2024. gada vasarā Maiami Jānis pieķēra Annu ar citiem vīriešiem," teica Liniņš.