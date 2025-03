“Klusais slepkava” Strēlnieks un Latvija var izcīnīt medaļu “Eurobasket 2025”. Grieķijas basketbola leģenda vērtē turnīra favorītus

Laika posmā no 2009. līdz 2012. gadam viņš pārstāvēja Itālijas klubu Sjēnas “Montepaschi”. Tolaik klubā strādāja Latvijas izlases stratēģis Luka Banki. “Viņš ir lielisks treneris un motivators,” Banki vērtēja Zisis. “Viņš ļoti labi pazīst izlasi, jo ar to strādājis ilgu laiku. Latvijai svarīgs faktors var būt Kristapa Porziņģa spēlēšana, taču arī bez viņa Latvija zina, kā spēlēt un ir bīstama no tālienes. Turklāt spēlēt viņu mājās nevienam nebūs viegli.”