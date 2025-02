Jānis Strēlnieks atvadās ar ovācijām. Emocijām bagātā vakarā Latvijas izlase izrēķinās ar Eiropas čempioni basketbolā

Gražulis, kuram tā bija pirmā spēle izlasē pēc gada pārtraukuma, laukumā devās kā otrais no rezervistu soliņa, piecas minūtes līdz pirmās ceturtdaļas beigām nomainot Kārli Šiliņu. Tieši pēc viņa piespēles Dāvis Bertāns īstenoja vienu no spēles skaistākajām epizodēm, triecot bumbu grozā no augšas pāri pretspēlētājam. Pašam Gražulim ar metienu realizāciju nesekmējās, tikai divi precīzi metieni no septiņiem, bumbai no groza apakšas bieži cītīgi izlidojot ārā no stīpas. Tomēr viņš bija produktīvs citās ailēs – ar septiņām bumbām zem groza viņš bija izlases labākais cīnītājs par atlēkušajām bumbām, bet ar sešām piespēlēm labākais piespēlētājs. Pēc spēles viņš jokoja, ka esot nogulējis roku, bet piespēļu ziņā tās nozadzis Strēlniekam.