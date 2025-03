"Varam būt konkurētspējīgi pasaules elitē!" Kapteinis Bertāns uzteic Banki devumu un atklāj, kam jāpiemīt viņa aizstājējam

“Viņš ir viens no treneriem, kurš no katra spēlētāja izspiedīs maksimumu, pašu labāko,” par spāņu speciālistu turpināja Dairis Bertāns. “Ja jāsavelk kādas paralēles, un es pieņemu, ka viņš ir viens no trenera amata kandidātiem, tad šajā situācijā, kad ir plānoti nākamie logi un atlases cikli, kur spēlētāji mainās un var nebūt pieejami tie labākie, ir svarīgi, ka no tiem, kuri ir pieejami, viņš var dabūt ārā to maksimumu,” savu viedokli turpina izklāstīt vecākais no brāļiem Bertāniem. Pēc Eiropas čempionāta basketbolā sāksies 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācija, kas pēc pēdējo gadu FIBA prakses turpinās notikt sezonu laikā.