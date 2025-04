Skriešana vai riteņbraukšana? Pētījums atklāj efektīvākos vingrinājumus svara zaudēšanai: 30 dienas līdz "Rimi" Rīgas maratonam

"Vidusmēra cilvēks patērē no 2000 līdz 2500 kalorijām dienā, tomēr šis skaits katram indivīdam var atšķirties un tas atkarīgs no tādiem faktoriem kā: cilvēka augums, svars, vecums, ķermeņa uzbūve un to, cik bieži un intensīvi cilvēks nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm," norāda uztura speciālists. Tāpat viņš uzsver, ka ķermenis patērē kalorijas arī miera stāvoklī, lai nodrošinātu svarīgas ķermeņa funkcijas, un sievietēm vidēji tās ir vismaz 1200 kalorijas, bet vīriešiem vismaz 1600. Viņš gan uzsver, ka arī šis skaitlis ir atkarīgs no vairākiem faktoriem.