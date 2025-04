Talantīgā skrējēja Caune atklāj savu dienas režīmu. 38 dienas līdz "Rimi" Rīgas maratonam

"Divas reizes dienā man ir treniņi. Ceļos plkst.6.00, tad ir rīta treniņš. Pēc tā mācības, atpūta. Un tad jau vakara treniņš. Tas prasa daudz enerģijas, bet vienmēr esmu uzskatījusi, ka izglītība ir ļoti svarīga. Turklāt būtiski, ka joma interesē un aizrauj. Biznesa vadības virziens mani interesējis jau kopš pamatskolas, tad ekonomikas stundas bija vienas no mīļākajām. Ceru ar to saistīt arī turpmāko dzīvi. Man patiktu darboties projekta vadībā no procesa līdz rezultātam, tas būtu iedvesmojoši, ja citiem cilvēkiem paveiktais šķistu noderīgi. Tas ir arī liels izaicinājums, bet man patīk sevi izaicināt," norāda vieglatlēte.