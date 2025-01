VIDEO: klātesot prominencēm, svinīgā un emocionālā gaisotnē noskaidro 2024. gada labākos Latvijas sportistus

Pasākuma gaitā bija divi emocionālāki brīži. Viens no tiem bija brīdī, kad balvu pasniedza gada ģimenei. To šoreiz ieguva Trepšu ģimene, kuras desmit gadus vecais Rūdolfs, par spīti autiskā spektra traucējumiem, trenējas hokejā Rodrigo Laviņa hokeja skolā, kā arī mācās Mārupes ģimnāzijā. Par viņa lielāko atbalstu var saukt Rūdolfa tēvu, Norbertu, kuram ir iespēja ar savu dēlu būt kopā ik dienu. Tikmēr cits saistāms ar paraolimpieti Rihardu Sniku, kurš 2024. gada paraolimpiskajās spēlēs uz Latviju mājās brauca ar divām zelta medaļām. Viņš prognozējami ieguva gada labākā paraolimpieša balvu, un, to saņemot, visa Rīgas cirkā esošā auditorija cēlās kājās un ar ovācijām aplaudēja.