Trenera uzbrukumu pārcietušais Raimonds Krollis pametīs Itālijas C sērijas klubu, viņam meklēs jaunu komandu

“Spezia”, kas pirms diviem gadiem par Kroļļa iegādi Virslīgas komandai “Valmiera”, samaksāja aptuveni 1,52 miljonus eiro, visdrīzāk plāno meklēt nākamo īres galamērķi. Kā ziņo mediji, tad par Kroļļa piesaisti interesi izrādījušas komandas Polijā un Slovākijā, kuras konkrēti gan nav minētas. Visdrīzāk atgriešanās uz kādu no Latvijas komandām var vērtēt kā mazticamu. Sociālajos tīklos tiek uzsvērts, ka Polijas gadījumā interesi varētu izrādīt komandas no pirmās līgas, par vienu no tām saucot Poznaņas “Warta”.