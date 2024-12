"Vai man žēl Annu? Droši vien. Viņai ar to jādzīvo," Jāņa Timmas pazīstamie apspriež traģēdiju un mēģina saprast Sedokovu

"Vai man žēl Annas? Nenoliedzami. Viņai ar to jāsadzīvo un viņas dzimšanas diena pārvērtusies sēru datumā. Bet, atkārtošos, nav jāspēlējas ar jūtām, likteņiem, svešām dzīvībām. Aizejot jāiet, nevis jāskraida šurpu turpu. Vai viņš gribēja aiziet no dzīves? Es domāju, ka ne. Drīzāk neaprēķināja. Un es neticu simtprocentīgi, ka viņš pats to izdarīja. Nez kāpēc nevienam nav radusies cita versija," spriež Laura.