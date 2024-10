“Cilvēciski žēl!” Latvijas izlases kapteinis Dairis Bertāns komentē Jāņa Timmas lēmumu spēlēt Krievijā

Timma gan nepauda nožēlu par pieņemto lēmumu, “Instagram” īsajā stāstā lūdzot netraucēt viņa ģimeni un apelējot pie paša vārdiem neprecīzi rakstītā vārda ‘’intilekta” (pareizi – intelekta – aut.). Latvijas Basketbola līgas čempiones “VEF Rīgas” “Youtube” izplatītajā video izteicies arī Latvijas izlases kapteinis Dairis Bertāns, kurš gan atturējies plaši komentēt Timmas lēmumu. “Man grūti šo komentēt. Viņš ir pieņēmis to lēmumu un ar to viņam būs jāsadzīvo – gan ar sekām, gan ar visu pārējo. Es tiešām negribētu iedziļināties tajā un komentēt, jo tas pilnībā nesakristu ar to, ko es darītu. Vienmēr mēģinu ielikt sevi cita vietā un tāpēc man grūti saprast. No otras puses man žēl Janku. Varbūt šinī situācijā viņam nācās pieņemt tādu lēmumu. Neieslīgstot privātās detaļās, bet šo sezonu viņš ir bez kluba, nav spēlējis. No spēlēšanas augstā līmenī nonākt līdz šim ir cilvēciski žēl.”