Kreipāns šķetina Frankfurtes “Eintracht”. Kaprīzā dīva, zelta ērglis, Luksemburgas varonis un Bundeslīgas labākais snaiperis

Eiropas līgā “Eintracht” spēlēja 3:3 mājās ar Plzeņas “Viktoria” no Čehijas, kaut gan bija vadībā ar 3:1, kā arī viesos ar 3:1 uzvarēja Stambulas “Bešiktaš”. RFS komanda ieradīsies Frankfurtes lidostā, kas ir lielākā Vācijā un viena no lielākajām Eiropā. Frankfurte nevis Berlīne. Tieši Frankfurtē 1909. gada 16. novembrī tika nodibināta pasaulē pirmā aviokompānija DELAG, bet ne tāpēc Frankfurte nevis Berlīne. Otrā pasaules kara laikā Frankfurtes lidosta bija “Luftwaffe” jeb gaisa karaspēku bāze, bet pēc Otrā pasaules kara Frankfurte nokļuva ASV zonā un tieši Frankfurti amerikāņi padarīja par savas teritorijas galvaspilsētu lielā mērā tāpēc, ka šeit bija viena no retajām lidostām ar betona skrejceļu. Kad 1956. gadā VEF atļāva izveidot civilo aviāciju, tad “Lufthansa” sadalīja darbību pa vairāk lidostām un Frankfurte kļuva par kompānijas operatīvo centru. Pagājušajā gadā Frankfurtes lidosta apkalpoja gandrīz 60 miljonus pasažieru, no tās lidmašīnas lido uz 330 lidostām 96 valstīs piecos kontinentos. No lidostas līdz “Deutsche Bank Park” stadionam (tautā to tik un tā visbiežāk turpina saukt par “Waldstadion”) ir tikai 12 kilometri.