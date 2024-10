“Uz olimpiskajām spēlēm esam spējīgi sagatavot vienu spēcīgu komandu!” Sandis Prūsis pirms jaunās bobsleja sezonas 

“Ja man kāds prasa par vasaru, tad tas ir tāds rutīnas darbs. Tas darbs ir nedaudz vienmuļš, taču tas ir standarts, kam jāiziet cauri. To var saukt par bāzes darbu, kurš ir tāds garš, riebīgs un grūts, taču bez tā nevar,” par gatavošanos sezonai turpina izlases galvenais treneris. Pagaidām vēl nav apstiprināti plāni par to, kad varētu sākt trenēties uz ledus Siguldā, taču pašreizējās prognozes liecinot par došanos trasē no oktobra beigām. “Orientējoši tas varētu būt 29. oktobrī. Datumi vēl nav saskaņoti, taču šīs nedēļas laikā to izdarīsim.” Došanās uz ledus vien oktobra beigās saistīta ar vēlo sezonas sākumu – novembrī paredzētie posmi Ķīnā būs bez bobsleja dalības, bet tikai ar skeletonu sacensībām.