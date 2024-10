FOTO: “Paldies Dievam, ka tapa!” Bobslejisti sāk treniņus jaunajā starta estakādē Rīgā

Pirms 2024./2025. gada bobsleja sezonas sākuma jauno estakādi sākuši iemēģināt bobslejisti, Jauns.lv dodoties ieskatīties, kā treniņš jaunajā sporta infrastruktūras objektā izskatās praksē. Tīri no praktiskā viedokļa starta estakāde atrodas manēžas otrajā stāvā. Estakāde ir saistīta ar iekštelpās esošo vieglatlētikas celiņu, taču realitātē atrodas ārā, tiekot eleganti iekļautam kā būves dizaina elementam. Īpaši starta estakādei domātās bobam līdzīgās kamanas vairākas reizes treniņa laikā, kas ilga gandrīz pusotru stundu, iestumj pilots kopā ar kādu no stūmējiem, bet treneri – Sandis Prūsis ar Jāni Ozolu, rūpējās par laika atskaiti un tā piefiksēšanu uz papīra. Ja kādā no ieskrējieniem kaut kas nav sanācis, tad treneri ātri vien par to saka sportistiem, bet vidējais ieskrējiena laiks estakādē bija ap 7,5 sekundēm. Bez Latvijas bobslejistiem 7. oktobra priekšpusdienā starta iemaņas trenēja arī dāmas no Slovākijas. Katrs no ieskrējieniem tiek arī filmēts, materiālu vēlāk varot izmantot secinājumu gūšanai. Savukārt starp ieskrējieniem sportisti izmanto pauzi vieglatlētikas manēžā, lai iesildītos nākamajam mēģinājumam.