Bifelis nogalina amerikāņu miljonāru, kurš bija atbraucis uz medību safari. "Neizprovocēts uzbrukums!" paziņo organizētāji
Amerikāņu miljonārs un kaislīgais mednieks gājis bojā Dienvidāfrikā, kur bija ieradies apmierināt savu vēlmi nošaut kādu lielo savvaļas dzīvnieku. Šoreiz viņa potenciālais upuris, Āfrikas bifelis izrādījās veiklāks un uzbruka pirmais.
52 gadus vecais Teksasas rančo īpašnieks Ešers Votkinss bija ieradies medībās Dienvidāfrikas Limpopo provincē, kur 3. augustā izsekoja Āfrikas bifeli, taču viss beidzās ne tā, kā iecerēts, apstiprināja safari organizētāja “Coenraad Vermaak Safaris”.
1,3 tonnu smagais bifelis uzbruka savam potenciālajam slepkavam un nogalināja viņu uz vietas. Uz medību ceļojumu bija ieradušies arī Votkinsa māte, brālis un patēvs.
Šī bifeļu suga ir pazīstama ar savu vētraino temperamentu, īpaši būdami ievainoti, tādēļ iesaukta par “Melno nāvi” un ir viena no bīstamākajiem medīto dzīvnieku sugām. Dabas tūrisma vietne “Kenya Wild Parks” norāda, ka Āfrikas dienvidos šie bifeļi nogalinājuši apmēram 200 cilvēku.
“Ar dziļām skumjām un smagu sirdi mēs apstiprinām mūsu klienta un drauga no ASV Ešera Votkinsa nāvi,” teikts organizācijas vadītāja Hansa Fermāka paziņojumā. “Svētdien, 3. augustā, safari medību laikā kopā ar mums Dienvidāfrikas Limpopo provincē Ešers tika nāvējoši ievainots neievainota bifeļa pēkšņā un neizprovocētā uzbrukumā.” “Viņš sekoja dzīvniekam kopā ar mūsu profesionālo mednieku un vienu pēddzini. Tā ir briesmīga nelaime,” viņš paziņoja.
ASV Teksasas štata Dalasas safari kluba dalībnieks Votkinss sociālajos tīklos lepojies ar neskaitāmiem nošautajiem savvaļas dzīvniekiem, nesmādējot ne pumas, ne briežus, ne putnus.