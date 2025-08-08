Maksims Galkins savainots Jūrmalā. Viņu notrieca automašīna
Leģendārās krievu estrādes primadonnas Allas Pugačovas vīrs, pazīstamais komiķis Maksims Galkins savainots Jūrmalā, kad viņu notrieca automašīna. Par to savā “Telegram” kanālā pavēstījusi Jūrmalā dzīvojošā krievu žurnāliste, blogere un rakstniece Božena Rinska.
“Pirms trim dienām Maksimu Galkinu notrieca automašīna. Viņš brauca ar velosipēdu pa Vidus prospektu — pavisam klusu ielu Jūrmalā. Ievēroja visus noteikumus, bija ar ķiveri. Nekādu promiļu. Automašīna brauca no sānielas uz galveno un notrieca Maksimu. Vecene ar vecu “Volkswagen” uzbrauca Galkinam, pat nepiebremzējot. Mašīna bija tik veca, ka tai bija vecā tipa stikls. Sagriezta roka — artērija, cīpslas. Vai roka atveseļosies, pagaidām nav skaidrs,” rakstīja Rinska.
Ar krāšņu viesu buķeti Jūrmalā izskan Maksima Galkina koncerts (04.08.2022.)
Spriežot pēc visa, Galkina traumas nav smagas, jo viņa publicējusi uz skatuves priekšnesumu sniedzošā komiķa attēlu, kur viņam ir roka ģipsī.
Pēc Krievijas invāzijas Ukrainā Galkins ar Pugačovu un bērniem pameta Krieviju, pārceļoties uz Izraēlu, taču regulāri mēdz uzturēties arī Latvijā. Par Kremļa diktatora Vladimira Putina agresijas nosodīšanu Galkins dzimtenē ir atzīts par “ārvalstu aģentu” un viņu pastāvīgi aprej “Z patrioti”.
Alla Pugačova un Maksims Galkins apmeklē «Laima Rendezvous Jūrmala». 28.07.2023.
Šodien, 28. jūlijā, Dzintaru koncertzālē noritēja Laimas Vaikules organizētā festivāla «Laima Rendezvous Jūrmala» koncerts. Pasākumu pagodināja arī augsti viesi - ...