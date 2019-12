Solīts makā nekrīt? Bobslejs pēkšņi paliek bez starta estakādes

Būtiski pievērst uzmanību vārdam “bija”, jo 2019. gada 15. februārī Grīziņkalna teritorijas revitalizācijas projektā tika veikti grozījumi, kā rezultātā no plāniem estakāde pazuda.

Latvijas Bobsleja un Skeletona federācijas prezidents Jānis Kols norāda, ka piedalījies visās sanāksmēs, kas notikušas saistībā ar Daugavas stadiona rekonstrukciju kopš Eiropas Savienība šim projektam piešķira finansējumu. Neviens iebildumus pret starta estakādi nekad tajās neesot paudis un pamata bažām, ka bobslejisti paliks bez tās, neesot bijis.

''Tas turpinājās līdz šim gadam, kad ļoti šaurā lokā, nevienu neinformējot - ne Latvijas Sporta federāciju padomi, ne Latvijas Olimpisko komiteju, ne LBSF - tika pieņemts lēmums šo te mūsu apjomu, kas saistīts ar starta estakādi, izslēgt no finansējuma un arī būvniecības,’' stāsta Kols.

LBSF prezidents skaidro, ka pirms šī lēmuma estakādes būvniecības izmaksas pat kļuvušas mazākas. ''Jau pirms izslēgšanas mēs apliecinājām, ka tos līdzekļus, kuri bija iedalīti mākslīgā ledus starta estakādei, būtu grūti atpelnīt,’' saka Kols. ''Mēs piekritām, ka mums pietiktu ar sauso starta estakādi, kurai vajadzētu uz pusi mazāk līdzekļu, nekā bija ieplānots.’'

''Tātad kādas balsis, kuras uzklausīja Izglītības un Zinātnes ministrija, izrādījās spēcīgākas,’' uzskata Kols. ''Viena no tām balsīm, es domāju, ka visi zina, ir Dainim Dukuram.’’ LBSF prezidents pauž, ka var izprast Dukura priekšroku estakādi labāk būvēt Siguldā, jo viņš ir Siguldas bobsleja un kamaniņu trases direktors, tomēr viss neesot tik vienkārši, kā tikai izvēle starp divām pilsētām.

Vai estakāde tomēr vajadzīga tieši Rīgā?

Kols norāda, ka starta estakādei Daugavas stadionā līdzekļi jau bija, bet, ja nolemtu to būvēt Siguldā, tad pat neesot zināms, kad finanses tam tiktu atrastas. ''Zinot šāda procesa laikietilpību, tie būtu kādi pieci, septiņi gadi, t.i, uz kādu 2027. gadu mēs varētu cerēt, ka šī estakāde parādīsies Siguldā. Un aiz muguras būtu divi olimpiskie cikli, kuros mūsu sportistiem būtu liegta iespēja trenēties starta estakādē,’' pārmaiņu sekas iezīmē Bobsleja un skeletona federācijas prezidents.

''Dainim Dukuram savā laikā, kā trases priekšniekam, tika dota iespēja izbūvēt mākslīgā ledus starta estakādi, kur viņam iedeva projektu kā tam jāizskatās,’' viņš stāsta. ''Bet kaut kā neizdevās uzbūvēt pareizi. Viņi trasi uzbūvēja tikai atbilstoši skeletona vajadzībām.’'

Kols skaidro, ka piedevām arī 100 metrus garās estakādes būvniecībai nebūtu viegli vispār atrast vietu Gaujas nacionālajā parkā esošajā Siguldas sporta bāzes centrā, tātad iespējas projektam ir ļoti ierobežotas.

Tie neesot vienīgie iemesli, kura dēļ bobsleja starta estakāde tomēr vajadzīga tieši Rīgā. ''Daugavas stadions veidojas par multifunkcionālu centru, kurā ir gan stadions, gan manēža, gan arī paredzēts visu medicīnisko atbalstu no Mežaparka izvietot tur. Vasaras treniņu laikā mūsu sportisti šos medicīnas testus veic ļoti daudz, un, līdz ar to, braukāt no Siguldas uz Mežaparku nebūtu lietderīgi. Dzīvošana mūsu sportistiem Siguldā ir ievērojami dārgāka nekā Mežaparka sporta centrā,’' skaidro Kols.

''Un līdz ar to loģiski būtu, un par to arī vienbalsīgi iestājas visa federācija, visi pieci olimpiskie čempioni, pilnīgi vienbalsīgi visa LOK izpildkomiteja, ka ir jāatjauno šis starta estakādes variants Daugavas stadionā, būvējot jaunu, vai arī mūsu priekšlikums rekonstruēt veco, esošo estakādi.’’

Vai izdosies rast risinājumu?

Latvijas Bobsleja un Skeletona federācijas prezidents atklāj, ka cer, ka šo situāciju izdosies atrisināt veiksmīgi: ''Šie ir argumenti, kuri nav apstrīdami.’'

''Mūsu federācija pēdējo 12 gadu laikā ir nopelnījusi vairāk olimpisko medaļu, pasaules čempionātu un Pasaules kausu godalgu, nekā visas pārējās olimpisko sporta veidu federācijas kopā. Līdz ar to šķiet, ka mēs tomēr esam pelnījiuši, ka tas, kas mums, vai, precīzāk sakot, mūsu sportistiem, tika solīts, ka tas tomēr tiktu realizēts,’' uzskata Kols.

''Lai tas tomēr nav tā, kā ar mediķiem, ka arī pat ieraksta likumā, bet pēc tam [pasaka] ‘'Nu, nesanāca''. Protams, mēs neiesim uz tādiem mēriem, kā mediķi, bet šis vairāk ir jautājums par veselīgu biznesa izpratni, un arī sportiskā viedokļa izpratni. Nevis viena cilvēka ambīcijām.’'

''Es teiktu, ka sadarbība ar IZM, kuras pakļautībā ir sports, līdz šim bijusi tiešām ļoti konstruktīva un saprotoša, tāpēc mēs uzskatām, ka šis ir bijis sasteigts, nepārdomāts, visas puses neuzklausošs lēmums, ko 15. februārī šajā gadā pieņēma ministrija,’' uzskata Kols.

Rezultātā Bobsleja un Skeletona federācija, kā arī Latvijas Olimpiskā komiteja, jau vērsušies pie Izglītības un Zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas, kā arī Nacionālās sporta padomes, aicinot pārskatīt šo lēmumu un atjaunot finansējumu bobsleja starta estakādei Daugavas stadionā.

Jāatzīmē, ka Daugavas stadiona direktors Guntis Zālītis no plašākiem komentāriem par radušos situāciju viņa pārvaldītajā sporta kompleksā tomēr atteicies, paužot, ka visu nepieciešamo jau pateicis decembra sākumā aizvadītajā LOK Izpildkomitejas sēdē. Tajā stadiona direktors, tam piekrītot arī IZM Sporta departamenta direktoram Edgaram Severam, norādīja, ka starta estakāde varētu atgriezties būvniecības projektā, ja tai tiks rasts jauns finansējums.

Vai notikušais neradīs plaisu starp abiem sporta veidiem?

Bobsleja un Skeletona federācijas prezidents norāda, ka vairākos medijos izskanējušie pieņēmumi, ka tagad starp abiem sporta veidiem būs domstarpības, neatbilst patiesībai.

''Kopš esmu federācijas vadītājs, no 2006. gada, nekad nav bijis kašķis starp bobsleju un skeletonu. Nekad,’' pauž Jānis Kols. ''Ir bijušas domstarpības starp bobslejistiem un skeletonistiem pret Daini Dukuru. Pret vienu personu. Jā, tās ir bijušas. Bet tas arī ir, es domāju, normāls process, ja viņu izrunā.’’

Jāatzīmē, ka Dainis Dukurs nesen intervijā Jauns.lv nesen nekādus iebildumus pret LBSF nepauž, norādot, ka kopā abi sporta veidi ir spēcīgāki. ''Mēs šobrīd strādājam, un nevar teikt, ka federācija traucē mūsu darbu. Gan federācijas birojs, gan ģenerālsekretārs problēmu saprot un ir kopā ar mums, bet tās iespējas kādas ir, tādas ir. Un pārmest, ka kāds sporta veids ir mīļāks, bet kāds ne tik, es domāju, nav vajadzības, un mēs to nedarīsim,’' teica Dukurs.

''Bet šeit mēs saskaramies ar to, ka ne iepriekš, ne tagad Dainis Dukurs nav vērsies pie mums ar savu skaidrojumu, kāpēc viņš uzstāj uz būvniecību Siguldā. Tie argumenti, ko viņš minēja pēc tam, kad jau tika prasīts, pirmkārt bija novēloti un viņi nav arī pareizi,’' uzskata LBSF prezidents. ''Es gribētu teikt, ka šeit ir tīri personīgās ambīcijas, ar kurām mēs - ne tikai es, bet visa federācijas vadība - diemžēl šo te gadu garumā esam nepārtraukti saskārušies. Liels cilvēks, lielas ambīcijas, nu ko tur var teikt. Bet ne vienmēr pamatotas. Tas ir sliktākais.''