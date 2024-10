ULEB Eirolīga: vairāk latviešu, pāreju no NBA un favorītu lomā grieķu grandi

Savukārt Boloņas “Virtus” galvenais treneris Luka Banki turpina savu vadīto klubu sastāvos iekļaut Latvijas izlases basketbolistus. Pēc Mareka Mejera “Pesaro”, Kaspara Bērziņa un Rodiona Kuruca “Strasbourg” un Lomaža pagājušajā sezonā Itālijā sekojis Andrejs Gražulis, ar kuru noslēgts divu gadu līgums. Riharda Lomaža pieredze Banki vadībā gan nebija no patīkamākajām (Lomažs par to plašākā intervijā dalījies portālam Jauns.lv), bet Gražulis Itālijā savu karjeru attīstījis soli pa solim. Uz “Virtus” viņš pārnācis no “Trento”, kas piedalās ULEB Eirokausā. Visdrīzāk Gražulis sezonas ievadā nevar gaidīt nozīmīgu vietu rotācijā, jo viņa pozīcijā priekšā ir vienības nominālais līderis gruzīns Tornike Šengelija, savu vietu rotācijā cer saglabāt arī pieredzējušais Akile Polonara, bet pēdējos gados visai bieži kā spēka uzbrucējs ticis izmantots arī Vils Kleibērns. Tāpat latviešu basketbolists turpina atlabt no ceļgala traumas, kam sekoja operācija pagājušās sezonas beigās. Pirmajā Itālijas līgas spēlē spēka uzbrucējs nospēlēja tikai trīs minūtes, gūstot divus punktus. Sezonas gaitā gan latvieša loma var pieaugt, jo viņš var spēlēt vairākās pozīcijās un tikt izmantots dažādās spēles situācijās. Līdz ar to nav izslēgtas arī minūtes centra pozīcijā, kur galvenie konkurenti varētu būt horvāts Ante Zizičs, Devonte Keikoks un senegālietis Muhameds Diufs.