Kam treknākais budžets? Ar lielākām ambīcijām un pieaugošu intrigu - klāt Latvijas-Igaunijas basketbola līga

Atsevišķas izmaiņas sastāvā redzamas LBL finālistē “Zeļļos”, kas pagaidām iztiek ar diviem ārzemniekiem un kodolu veido no gados jauniem latviešu spēlētājiem. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, komandā palikuši Uģis Pinete, Dāvids Vīksne, Toms Skuja, Juris Vītols, Artūrs Strēlnieks un Kristers Skrinda. Zigmārs Raimo un Francis Lācis sezonas sākumā vēl piedalīsies 3x3 basketbola sacensībās un nebūs Latvijas vicečempionu rīcībā, pretēji pērnai sezonai, kad vienībai nepalīdzēja tieši izskaņā. Viņu iesaiste sastāvā gaidāma no decembra. Klāt nākuši Krišs Helmanis un Roberts Bērziņš, bet prom devušies Ričards Vanags, Rihards Berkolds, Mārtiņš Meiers un visi ārzemnieki. Kluba prezidents Edgars Buļs piesaucis arī iespējamu divu pārējo Parīzes 3x3 basketbola mūsu olimpiešu pievienošanos komandai sezonas laikā, ja Kārlis Pauls Lasmanis šādu iespēju nav komentējis, tad Nauris Miezis to visai ļoti apšaubījis.