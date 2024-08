Hokeja izlases otrais pārbaudījums: lēniem soļiem atdzimstošā Ukrainas izlase

Tieši no Kijivas “Sokil” ir arī lielākā pārstāvniecība no vietēju klubu puses. Šis klubs pēdējās divās sezonās kļuvis par vietējās līgas čempionu un kopumā ir valsts titulētākais hokeja klubs – 14 līgas tituli. Par spīti valstī notiekošajai karadarbībai, jau labu laiku Ukrainā tiek aizvadītas vietējo čempionātu spēles komandu sporta spēlēs. Arī par vārtu drošību rūpēsies vārtsargi no vietējās līgas un divi no tiem nākamajā sezonā spēlēs tieši Ukrainas galvaspilsētā. Bogdans Djačenko iepriekšējā sezonā “Sokil” sastāvā iekrāja bilanci 93,7% atvairīti metieni un 1,52 ielaisti vārti 16 spēlēs, Oļegs Petrovs tās pašas komandas sastāvā 11 mačos atvairīja 93,6% metienu un ielaida 1.39 ripas vārtos, bet Eduards Zaharčenko Hersonas “Dnipro” rindās 25 mačos tika pie statistikas 92,6% atvairīti metieni un 1,79 ielaistas ripas vārtos.