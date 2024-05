FOTO: ar medaļas nastu, bet lielām ambīcijām. Latvijas hokeja izlase dodas uz pasaules čempionātu

Ceturtdienas rītā Latvijas hokeja izlase no lidostas "Rīga" devās uz Ostravu, kur jau sestdien aizvadīs pasaules čempionāta pirmo maču pret Poliju. Atšķirībā no iepriekšējiem šoreiz lidostā no hokejistiem atvadījās tikai paši tuvākie, bet oficiālā atvadīšanās no līdzjutējiem notika jau trešdienas vakarā tirdzniecības centrā "Akropole", kur ikviens gribētājs varēja hokejistiem novēlēt labus vārdus un veiksmi, bez kuras atkārtot kaut daļu no pērn iespētā diez vai izdosies.