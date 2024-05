Hokeja pavasaris ir sācies! Latvijas izlase lūkos atkārtot pērn izcīnīto medaļu

Par faniem padomājuši arī turnīra organizatori. Blakus Ostravas arēnai izbūvēta 7000 kvadrātmetru plaša fanu zona, kurā vietas paredzētas 5000 apmeklētāju. Fanu zonā atradīsies divi lielie ekrāni, uz kuriem varēs redzēt spēles un maču apskatus gan no Ostravas, gan Prāgas grupas. Tāpat zonā izbūvēta estrāde, neskaitāmas alus un uzkodu teltis, fanu atribūtikas veikals. Kā atklāj organizatori, hokeja līdzjutējus izklaidēs mūzikas grupas no Slovākijas un Polijas, kā arī vietējie mūziķi un dīdžeji. Fanu zona visu čempionāta laiku būs atvērta no plkst.14 līdz pēdējā mača beigām, bet dienās, kad grupās notiek pa trim spēlēm, tā durvis vērs vaļā jau plkst.11 no rīta. Ieeja fanu zonā ir bez maksas, turklāt apmeklētājiem nav nepieciešamas biļetes uz hokeja spēlēm vai citi dokumenti. Savukārt biļešu cena uz hokeja čempionāta spēlēm atkarīga no dienas un spēles dalībniekiem. Ir pieejamas gan dienas biļetes, gan atsevišķu maču biļetes, sākot no astoņiem eiro uz lētākajām spēlēm un no 20 eiro uz Latvijas izlases mačiem. Uz pirmo spēli pret poļiem gan biļetes maksā ne mazāk kā 990 čehu kronas (teju 40 eiro).