Vanesa Jasa U-20 Eiropas čempionātu noslēdz kā otra rezultatīvākā spēlētāja

Jau ziņots, ka svētdien Latvijas basketbolistes, pirmo reizi vēsturē spēlējot Eiropas U-20 čempionāta finālā, ar rezultātu 59:85 piekāpās Francijai un izcīnīja sudraba godalgas.

Jasa, kura tika iekļauta turnīra simboliskajā pieciniekā, septiņās aizvadītajās spēlēs vidēji guva 19 punktus un bija otrā, kamēr par turnīra rezultatīvāko spēlētāju kļuva Melnkalnes spēlētāja Marija Lekoviča ar piecos mačos caurmērā gūtiem 19,2 punktiem. Lekoviča šovasar Melnkalnes sieviešu izlases sastāvā Eiropas čempionāta finālturnīrā palīdzēja apspēlēt Latvijas dāmu valstsvienību ar 6:58, liedzot mūsu basketbolistēm kvalificēties izslēgšanas spēlēm. Lekoviča toreiz bija būtiska rotācijas spēlētāja, kas pret Latviju nepilnās 20 minūtēs guva četrus punktus.

Savukārt Luīze Sila, katrā spēlē gūstot vidēji 11,6 punktus un realizējot 50,8% metienus, bija trešā labākā metienu realizētājā, bet visprecīzāk turnīrā divu punktu metienus grozā metusi Jasa - 61,9%. Arī no soda metiena līnijas precīzākā no Latvijas basketbolistēm bija Jasa, kurai turnīra laikā izdevās grozā trāpīt 54 no 67 soda metieniem (80,6%) un ieņemt devīto vietu starp visām turnīra spēlētājām.

Tikmēr Sila ar vidēji izcīnītām 7,4 atlēkušajām bumbām katrā spēlē bija septītā cīņā zem groziem, bet Enija Vīksne, katrā mačā atdodot vidēji 4,7 rezultatīvas piespēles, ierindojās dalītā ceturtajā pozīcijā starp labākajām piespēlētājām.

Komandu vidū Latvija bija desmitā rezultatīvākā komanda ar katrā mačā vidēji gūtiem 65,6 punktiem. Tāpat latvietes katrā spēlē realizēja vidēji 40,9% metienu, ieņemot ceturto vietu šajā statistikas rādītājā. Arī atlēkušajā bumbās Latvija noslēdza labāko desmitnieku (katrā spēlē vidēji 38,4), bloķētajos metienus ieņēma piekto vietu (vidēji 2,3) un bija otra disciplinētākā komanda, katrā spēlē nopelnot vidēji 16,4 piezīmes.

Eiropas čempionāta ievadā latvietes D apakšgrupā pirmajā mačā ar rezultātu 62:66 zaudēja beļģietēm, pēc tam ar 76:69 guva panākumu pār Itāliju, bet trešajā spēlē ar 67:56 pārspēja Turcijas basketbolistes un nodrošināja pirmo vietu grupā. Astotdaļfinālā tika gūta virsroka pār Zviedriju ar 81:72, ceturtdaļfinālā Latvija ar 8:49 pārspēja Portugāli, bet pusfinālā ar 56:53 guva panākumu pār Serbiju un pirmo reizi vēsturē sasniedza Eiropas čempionāta finālu

Latvijas U-20 sieviešu izlasi vada Aigars Nerips, kura palīdz treneri Guntis Endzels, Mārtiņš Zībarts un Anita Mikāle.

Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlases sastāvs:

Enija Paula Vīksne (Nērdlingenas "Angels", Vācija), Katrīna Ozola (Budapeštas EAC, Ungārija), Vanesa Jasa ("TTT Rīga"), Līva Liniņa, Katrīna Raina Kalniņa, Franciska Treiliha (visas - "Rīga Juniores"/LU), Enija Ķīvīte ("Liepāja"), Marta Daniela Leimane (Kolorādo Štata universitāte, NCAA), Raina Tomašicka (Tarbas "Gespe Bigorre", Francija), Luīze Sila ("TTT Rīga"), Nikola Priede (Vērmontas Universitāte, NCAA), Krista Lukašēviča ("Girona", Spānija).