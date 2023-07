Par Latvijas Olimpiskās komitejas pagaidu prezidentu ievēl Jāni Buku

Jaunievēlētais prezidents pildīs savus pienākumus līdz nākamā gada asamblejai.

Uz prezidenta amatu pretendēja arī Latvijas Airēšanas federācijas (LAF) prezidente Gunta Vlasenko un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas (LMPF) goda prezidents Andris Feldmanis.

Ievēlēšanai bija nepieciešams saņemt vismaz 53 no 104 delegāta balsīm jeb 50% plus viena balss. No derīgajām 97 balsīm Buks saņēma 68, Feldmanis - 24, bet Vlasenko - piecas.

Ārkārtas Ģenerālās asamblejas darba kārtībā iekļautas arī iztrūkstošo LOK IK locekļu ievēlēšana no LOK biedru - olimpisko sporta veidu federāciju prezidentu vai izpildinstitūciju vadītāju - vidus, kā arī trīs LOK viceprezidentu ievēlēšana no LOK IK locekļu vidus pēc LOK prezidenta priekšlikuma un debatēm.

Maija vidū līdzšinējais LOK prezidents Žoržs Tikmers, kurš nonāca masu mediju uzmanības lokā saistībā ar iespējamu interešu konfliktu, nolēma atstāt amatu, taču LOK Ģenerālās asamblejas ārkārtas sesijā tika nobalsots pret Kārļa Lejnieka atstādināšanu no LOK ģenerālsekretāra amata.

Buku uz LOK prezidenta amatu izvirzīja piecas olimpiskās federācijas - Latvijas Basketbola savienība, Latvijas Peldēšanas federācija, Latvijas Riteņbraukšanas federācija, Latvijas Sērfošanas un SUP federācija un Latvijas Volejbola federācija.

Vlasenko par LOK prezidenta kandidāti pieteica Latvijas Airēšanas federācija, bet Feldmani šim amatam virzīja Latvijas Modernās pieccīņas federācija.

Tāpat LOK saņēma arī 23 pieteikumus uz 11 LOK Izpildkomitejas locekļu amata vietām.