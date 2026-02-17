Ļaužu jūra Siguldā ar gavilēm sagaida novadnieci Elīnu Ievu Botu un citus Latvijas olimpiešus. VIDEO
Otrdienas vakarā Siguldā ar gavilēm tika sagaidīta slavenā novadniece, Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu vicečempione kamaniņu sportā Elīna Ieva Bota un citi renes sporta veidu Latvijas delegācijas pārstāvji, kuri otrdien atgriezās Latvijā.
Pēc atlidošanas Rīgas lidostā olimpisko spēļu dalībnieki ar īpaši noformētām automašīnām Valsts policijas ekipāžu pavadībā devās uz Siguldas dzelzceļa staciju, kur notika oficiālā sportistu sagaidīšana, īpaši godinot Botu viņas dzimtajā pilsētā. Kopā ar sportistiem atgriezās arī pavadošais treneru sastāvs un apkalpojošais personāls.
"Šis ir mūsu laiks," pateicoties sagaidītājiem par atbalstu uzsvēra Bota.
Jauns.lv jau vēstīja vēstīts, ka pagājušajā nedēļā Bota kļuva par Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu vicečempioni kamaniņu sportā, izcīnot Latvijai pirmo medaļu šajās olimpiskajās spēlēs.
Bota neatkarīgās Latvijas vēsturē izcīnījusi pirmo medaļu olimpisko spēļu sieviešu vieninieku sacensībās. 1980. gadā Leikplesidā par čempioni kļuva Vera Zozuļa, bet bronzas medaļu izcīnīja Ingrīda Amantova.