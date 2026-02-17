Radi, draugi, kolēģi un domubiedri sanāk sveikt Jāni Šipkēvicu viņa grāmatas atklāšanas svētkos. FOTO, VIDEO
Otrdien, 17. februārī, Rīgā, mākslas centrā "Zuzeum", notika Jāņa Šipkēvica autorgrāmatas "Ar dziesmu par dzīvi" atklāšanas svētki.
Šipkēvica grāmata esot "dzīvs, atklāts un unikāls dzīvesstāsts, kas nesaraujami ieausts Latvijas pēdējo septiņu desmitgažu vēsturē". Jānis Šipkēvics ir žurnālists, "Radio SWH" un "Radio SWH TV" līdzdibinātājs un vadītājs, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks un triju bērnu tēvs, kā arī grāmatu "LV TOP 100" un "Ar dziesmu par dzīvi" autors. Jaunajā grāmatā autors aicina lasītājus neparastā ceļā cauri savai padomju laika bērnībai, Atmodas gadiem un valsts pārmaiņām līdz personīgajiem panākumiem un karjeras augstākajiem punktiem.
2026. gada 17. februārī Rīgā, mākslas centrā "Zuzeum", notika Jāņa Šipkēvica autorgrāmatas "Ar dziesmu par dzīvi" atklāšanas svētki.
"Laimei vajadzētu būt nevis gala pieturai, bet gan visam ceļam (no viena radio “Spīdola” līdz nākamajam). Mēs visi dzīvē paļaujamies uz to labāko, nemaz nenojauzdami, ka labākais grib paļauties arī uz mums. Sastapties iespējams, ja atveram viens otram durvis. Katram dzīvē trāpās ļoti daudz tādu durvju. Kuras atvērt un kuras aizvērt? Laikam tā ir vienīgā pašam dotā iespēja izvēlēties. Mēs nezinām savu likteni, mēs tikai dzīvojam nost, un daudzi – arī es – to vienkārši sauc par dzīvi AR DZIESMU," saka Jānis. "Tātad mans pirmais novērojums: dzīvo, ja gribi rakstīt grāmatu! Otrais novērojums: atrodi vienas durvis, aiz kurām dzirdams siltums, un, iespējams, tās būs manas domas ar dziesmu PAR DZĪVI! Atmiņa man šķiet labs veids, kā uzlabot pagātni. Kamēr cilvēkam ir atmiņa, notikumi aši jāpārceļ uz papīra. Skaidrs – jāraksta grāmata. Tās būs manas atmiņas par nodomiem. Par tiem, kuri piepildījušies, un par tiem, kuri vēl iestrēguši rindā. Manuprāt, grāmatu rakstītāji ir dzīves skatuves gaismotāji. Viņi izceļ galvenos varoņus, tad fonu vai otrā plāna personāžus, ieslēdz laimīgās dienas, pieklusina tumšos brīžus, iemirdzina zvaigznes pie debesīm, piesedz skumju ainas un noslēpj dažas neveiksmīgas dekorācijas. Es arī tagad būšu tāds savas dzīves skatuves izgaismotājs. Paradīze grēciniekam, elle svētceļotājam – tā es teiktu par Dzīvi!"
Būdams žurnālists, Jānis ir ticies ar neticami daudziem pasaulslaveniem mūziķiem un leģendārām personībām un intervējis sava raidījuma “Ar dziesmu par dzīvi” ietvaros. Jānim piemīt talants “atslēgt” cilvēkus un veidot interesantas sarunas par un ap mūziku un dzīvi, un pats saka: spētu intervēt pat laternas stabu. Grāmatā ir iekļautas vairākas intervijas, kas izskanējušas “Ar dziesmu par dzīvi” ēterā un ir bijušas ļoti nozīmīgas Jānim.