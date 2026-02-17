Vai notiks brīnums? Jēkaba Kalendas bobsleja divnieks pirms pēdējā brauciena ieņem dalītu septīto vietu
Latvijas bobsleja divnieku ekipāža ar pilotu Jēkabu Kalendu un stūmēju Matīsu Mikni pirms Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu pēdējā brauciena atkāpusies uz dalītu septīto vietu. Ceturtais brauciens sāksies plkst. 22.05.
Trešajā braucienā Latvijas ekipāža trases lejasdaļā kļūdījās un uzrādīja rezultātu pirmā desmitnieka robežās. Latviešus apsteidza šveicietis Mihaels Fogts un panāca itālis Patriks Baumgartners.
Summā Latvijas ekipāža no līderiem vāciešiem Johanesa Lohnera un Georga Fleišhauera atpaliek 2,28 sekundes. Visos trīs braucienos ātrākie bijuši vācieši Lohners/Fleišhauers.
Arī otrajā un trešajā vietā atrodas Vācijas ekipāžas. Frančesko Frīdrihs ar Aleksandru Šilleru no līdera summā atpaliek 0,02 sekundes, savukārt Adams Amūrs ar stūmēju Aleksandru Šalleru no Lohnera divnieka atpaliek 1,38 sekundes.
Kalendas divnieks pirmajā braucienā uzrādīja devīto labāko laiku, bet otrajā braucienā bija ceturtie, pakāpjoties par trim pozīcijām uz augšu.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs uz visiem goda pjedestāla pakāpieniem bija Vācijas bobsleja divnieku ekipāžas Frīdrihs/Torstens Margiss, Lohners/Floriāns Bauers un Kristofs Hāfers/Matiass Zommers.
Latvijas bobslejisti Oskars Ķibermanis un Miknis ieņēma devīto vietu, savukārt Emīls Cipulis un Edgars Nemme ierindojās 17. vietā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.