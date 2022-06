Jāņa Daliņa atjaunotais stadions Valmierā. (Foto: LETA)

Latvijas Olimpiskā komiteja atklāj unikālu jauniešu izaugsmes nometni “Personības akadēmija”

Šodien Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā tiks atklāta Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizēta unikāla jauniešu izaugsmes nometne “Personības akadēmija”, kas notiks no 13. līdz 21.jūnijam un pulcēs 50 skolēnus (26 zēni un 24 meitenes) no 23 dažādām Latvijas skolām. “Personības akadēmija” ir daļa no LOK un VAS “Latvijas Loto” 2021.gadā kopīgi uzsāktās iniciatīvas “Kustība, kas vieno”, kuras ietvaros valsts ar nacionālās loterijas atbalstu novirza līdzekļus sporta un aktīva dzīvesveida veicināšanai Latvijas iedzīvotāju, īpaši jauniešu vidū.